Kulüp çalışanıyla ilişki pahalıya patladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen sezonun finalisti Boston Celtics, kulüp kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle başantrenör Ime Udoka'ya bir yıl uzaklaştırma cezası verdi.

Geçen sezon 51 galibiyet, 31 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 2. sırada bitirerek play-off'lara yükselen Udoka'nın yönetimindeki Celtics, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks ve Miami Heat'i eleyerek NBA Finalleri'ne çıkmış ancak Golden State Warriors'a 4-2 yenilmişti.

Geçen sezonun finalisti Boston Celtics, kulüp kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle başantrenör Ime Udoka'ya bir yıl uzaklaştırma cezası verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonunda takımın başında olmayacak Udoka'nın geleceğine dair kararın sonraki günlerde verileceği belirtildi.

Celtics cezanın nedeni konusunda ayrıntı vermedi ancak ABD basınında çıkan haberlerde, 45 yaşındaki antrenörün kulüpte görevli bir kadın personelle ilişki yaşadığı öne sürüldü.

"Hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm"

Udoka, Amerikan spor kanalı ESPN'ye yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncular, taraftarlar, Celtics Kulübü ve ailemden, onları hayal kırıklığına uğrattığım için özür diliyorum. Takımı bu zor duruma soktuğum için üzgünüm ve hakkımdaki kararı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takımı bu süre zarfında yardımcı antrenör Joe Mazzulla'nın çalıştırması bekleniyor.