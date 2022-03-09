Kyrie Irving tarihe geçti

Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving, 132-121 galip ayrıldıkları Charlotte Hornets deplasmanında yüzde 15/19 şut isabetiyle 50 sayı attı.

Son haftaların formsuz takımı BrooklynNets, Doğu Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Hornets'ı mağlup etti.

Brooklyn'deki aşı zorunluluğu sebebi ile aşı olmadaığı için takımının sadece deplasman maçlarında oynayabilen all-star oyun kurucu Irving, 19'da 15 saha içi şut isabetiyle kaydettiği 50 sayının yanı sıra 6 da asist yaptı.

KENDİ ADINA SEZONUN EN YÜKSEK SKORUNA ULAŞTI

Irving böylece kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Andre Drummond 20 sayı, 14 ribaunt, Kevin Durant 14 sayı, 7 asistlik katkı sundu.

Irving, NBA tarihinde %75'in üstünde isabet yüzdesi ile birden fazla maçta 50 sayı ve üzeri atan 2. oyuncu oldu.

Bunu başaran diğer isim ise Michael Jordan.

Ev sahibi Hornets'ta Terry Rozier 30 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, Miles Bridges 30 sayı ve LaMelo Ball 24 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.