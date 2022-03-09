Euro
15.98
1.11%
Dolar
14.62
1.16%
Altın
961.16
0.75%
Borsa
2044
1.61%
Bitcoin
609.178
8.45%
BTXN Coin
38.35
0.20%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Kyrie Irving tarihe geçti

    Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving, 132-121 galip ayrıldıkları Charlotte Hornets deplasmanında yüzde 15/19 şut isabetiyle 50 sayı attı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kyrie Irving tarihe geçti

    Son haftaların formsuz takımı BrooklynNets, Doğu Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Hornets'ı mağlup etti.

    Brooklyn'deki aşı zorunluluğu sebebi ile aşı olmadaığı için takımının sadece deplasman maçlarında oynayabilen all-star oyun kurucu Irving, 19'da 15 saha içi şut isabetiyle kaydettiği 50 sayının yanı sıra 6 da asist yaptı.

    KENDİ ADINA SEZONUN EN YÜKSEK SKORUNA ULAŞTI

    Irving böylece kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Andre Drummond 20 sayı, 14 ribaunt, Kevin Durant 14 sayı, 7 asistlik katkı sundu.

    Irving, NBA tarihinde %75'in üstünde isabet yüzdesi ile birden fazla maçta 50 sayı ve üzeri atan 2. oyuncu oldu.

    Bunu başaran diğer isim ise Michael Jordan.
    Ev sahibi Hornets'ta Terry Rozier 30 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, Miles Bridges 30 sayı ve LaMelo Ball 24 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

    Kyrie Irving tarihe geçti #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Denizli'de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Denizli'de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi

    Adana'da husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana'da husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı

    Görüş Bildir