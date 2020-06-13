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    Larkin: NBA'e 3. olmak için dönmem

    Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 15:09
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    Larkin: NBA'e 3. olmak için dönmem

    NBA'ye tekrardan geri dönme ihtimali olan Shane Larkin, konuyla ilgili net bir şekilde konuştu.

    ''3. ADAM OLARAK GİTMEM''

    Fan Sided sitesine açıklamada bulunan yıldız oyuncu, "NBA'e, bir takımın 3. oyun kurucusu olmak için dönmeyeceğim. Eğer bir takım beni bunun için ararsa, telefonu açmam. Tek ihtimal, 18-25 dakika süre ve önemli bir sorumluluk dahilinde olur." şeklinde konuştu.

    Shane Larkin, EuroLeague'de sezon iptal edilmeden önce MVP kalibresinde bir sezon geçiriyordu.

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