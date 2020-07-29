LeBron: Mike Brown bana ilham verdi

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, eski koçu Mike Brown'ın, savunma zihniyetini geliştirmesi için kendisine ilham veren kişi olduğunu söyledi.

NBA'deki kariyeri boyunca LeBron, zeminin her iki ucunda da baskın bir güç olmuştu. 35 yaşında rakibini kilitleyen bir savunmacı olmasa da, kariyeri boyunca savunma tarafında birçok ikonik an yaşamıştı.





MIKE BROWN BANA İLHAM VERDİ

Lakers süperstarı, savunma zihniyetinin çıktığı noktanın, Cleveland Cavaliers'da oynadığı dönemde bu alanda iyileşmesi için kendisine meydan okuyan Brown'la ilgili olduğunu belirtti:

"Muhtemelen Mike Brown'a büyük miktarda kredi verirdim. Koçluk işine girdiğinde, Cleveland'a bir savunma stratejisi ve savunma zihniyetiyle gelmişti. Bana, o alanda hücumda olduğum kadar iyi olmamı istediğini söylemişti. Hatta savunma tarafında daha iyi olmamı istiyordu ve bu da çevremle daha sık iletişim kurmakla başlıyordu." ifadelerini kullandı.

2019-20 sezonu, Perşembe günü Lakers'ın LA Clippers'a karşı oynayacağı karşılaşma ile, bubble'da resmen yeniden başlayacak.