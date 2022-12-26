Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8672
0.15%
Dolar
18.6773
-0.01%
Altın
1.079
0.02%
Borsa
5539
1.55%
Bitcoin
319.466
-0.06%
BTXN Coin
6.51
-2.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Lider Boston Celtics kazandı

    NBA'de Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 139-118 mağlup etti. Aynı gece Denver Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic 41 sayı, 15 ribaunt, 15 asistle "triple double" yaptı.
    • 26.12.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lider Boston Celtics kazandı

    NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede lider Celtics, en yakın takipçisi Bucks'ı konuk ettiği maçı kazandı.

    Celtics'i galibiyete, 41 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynayan Jayson Tatum ve 29 sayı, 5 ribaunt üreten Jaylen Brown taşıdı.

    Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 9 ribaunt ve Jrue Holiday'in 23 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Denver Phoenix'i mağlup etti

    Batı Konferansı'nda liderlik yarışı veren Denver Nuggets ile Phoenix Suns arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Nuggets, 2 uzatmaya giden karşılaşmadan 128-125 galip ayrıldı.

    Lider Boston Celtics kazandı #1

    Jokic yine triple double yaptı

    Konferans lideri Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic 41 sayı, 15 ribaunt, 15 asistle NBA tarihinde eşine az rastlanır bir "triple double"a imza attı. Sırp pivot, Oscar Robertson (1961, 1962) ve James Harden'dan (2016) sonra bir maçta 40 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen 3. oyuncu oldu.

    Art arda 4. galibiyetini alan Nuggets'ta Aaron Gordon 28 sayı, 13 ribaunt ve Jamal Murray 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

    Lider Boston Celtics kazandı #2

    Booker ilk çeyrekte sahayı terk etti

    Suns'ta ise Landry Shamet 31 sayı, 6 asist, Deandre Ayton 22 sayı, 16 ribaunt ve Chris Paul 17 sayı, 16 asistle mücadele etti.

    Öte yandan kasığındaki sakatlık yüzünden 3 maçtır oynayamayan Suns'ın all-star oyuncusu Devin Booker, ağrılarının artması nedeniyle ilk çeyrekte sahayı terk etti.

    Lider Boston Celtics kazandı #3

    NBA'de gecenin sonuçları:

    New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-119

    Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 124-115

    Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 139-118

    Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 123-109

    Denver Nuggets-Phoenix Suns: 128-125 (uzatmada)

    Lider Boston Celtics kazandı #4

    Lider Boston Celtics kazandı #5


    Zonguldak'ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı

    Düğünde güreş tuttular
    3. Sayfa

    Düğünde güreş tuttular

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir