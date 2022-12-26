Lider Boston Celtics kazandı

NBA'de Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 139-118 mağlup etti. Aynı gece Denver Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic 41 sayı, 15 ribaunt, 15 asistle "triple double" yaptı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede lider Celtics, en yakın takipçisi Bucks'ı konuk ettiği maçı kazandı.

Celtics'i galibiyete, 41 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynayan Jayson Tatum ve 29 sayı, 5 ribaunt üreten Jaylen Brown taşıdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 9 ribaunt ve Jrue Holiday'in 23 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Denver Phoenix'i mağlup etti

Batı Konferansı'nda liderlik yarışı veren Denver Nuggets ile Phoenix Suns arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Nuggets, 2 uzatmaya giden karşılaşmadan 128-125 galip ayrıldı.

Jokic yine triple double yaptı

Konferans lideri Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic 41 sayı, 15 ribaunt, 15 asistle NBA tarihinde eşine az rastlanır bir "triple double"a imza attı. Sırp pivot, Oscar Robertson (1961, 1962) ve James Harden'dan (2016) sonra bir maçta 40 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen 3. oyuncu oldu.

Art arda 4. galibiyetini alan Nuggets'ta Aaron Gordon 28 sayı, 13 ribaunt ve Jamal Murray 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Booker ilk çeyrekte sahayı terk etti

Suns'ta ise Landry Shamet 31 sayı, 6 asist, Deandre Ayton 22 sayı, 16 ribaunt ve Chris Paul 17 sayı, 16 asistle mücadele etti.

Öte yandan kasığındaki sakatlık yüzünden 3 maçtır oynayamayan Suns'ın all-star oyuncusu Devin Booker, ağrılarının artması nedeniyle ilk çeyrekte sahayı terk etti.

NBA'de gecenin sonuçları:

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-119

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 124-115

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 139-118

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 123-109

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 128-125 (uzatmada)