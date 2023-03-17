Lonzo Ball, üçüncü kez ameliyat olacak NBA ekiplerinden Chicago Bulls'ta oynayan Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun bir süre daha uzak kalacak.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Chicago Bulls forması giyen ve adından sıkça söz ettiren basketbolcu Lonzo Ball, sakatlık sürecini atlatamadı. Lonzo'nun uzun süre daha parkelerden uzak kalacağı duyurduldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle son olarak geçen yıl 14 Ocak'ta maça çıkabilen 25 yaşındaki basketbolcunun, sol dizinden üçüncü kez ameliyata alınacağı ve kıkırdak nakli yapılacağı belirtildi.

Gelecek sezonun büyük kısmını kaçıracak

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu sezonu kapatan ve basketbol kariyeri tehlikeye giren Ball'ın, gelecek sezonun büyük kısmındaki maçları da kaçırması bekleniyor.

Lonzo Ball, sadece 35 maça çıkabildiği geçen sezonu 13 sayı, 5,4 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.