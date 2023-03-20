Los Angeles Lakers, Orlando Magic'i devirdi NBA'de Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in skorer performansının yardımıyla Orlando Magic'i 111-105 yenmeyi başardı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. NBA’de play-in hedefini sürdüren Los Angeles Lakers, sakatlığı devam eden yıldız oyuncusu LeBron James'in yokluğunda, konuk ettiği Orlando Magic‘i 6 sayı farkla 111-105 yendi.

Los Angeles Lakers 35. galibiyetini aldı

Sezonun 35. galibiyetine uzanarak Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alan Lakers'ta Austin Reaves 35 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle kariyerinin en skorer maçına imza attı.

D'Angelo Russell 18 sayı ve 6 asist, Anthony Davis 15 sayı, 11 ribaunt ve 4 blok, Troy Brown 12 sayı ve 5 ribaunt, Dennis Schröder 12 sayı ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Orlando Magic 43. kez kaybetti

Bu sezon 43. kez kaybeden Magic'te Franz Wagner 21 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Paolo Banchero 21 sayı ve 6 ribaunt, Cole Anthony 17 sayı ve 5 ribaunt, Wendell Carter 16 sayı ve 11 ribaunt, Markelle Fultz 12 sayı ve 10 asistle mücadele etti.

Alperen Şengün, 9 sayı ile mücadele etti

Batı Konferansı ekiplerinin müsabakasında, New Orleans Pelicans, konuk olduğu Houston Rockets'ı 117-107 yenerek play-in'e kalma mücadelesini sürdürdü.

Bu sezon 34. kez kazanan ve play-in potasının bir maç uzağında yer alan Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı ve 9 asist, CJ McCollum 26 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jonas Valanciunas 21 sayı ve 12 ribaunt, Trey Murphy 14, Herbert Jones 13 sayı ile oynadı.

Konferans sonuncusu Rockets'ta Jalen Green 40 sayı ve 4 ribaunt, Kevin Porter 25 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Tari Eason 10 sayı ve 5 ribaunt, milli oyuncu Alperen Şengün ise 9 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

Oklahoma, kritik bir galibiyet aldı

Çekişmeli maçta, play-in potasının içinde yer alan Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 124-120 mağlup etti.

Bu sezon 35'inci kez kazanan Batı Konferansı 8'incisi Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Luguentz Dort 20 sayı, Josh Giddey 16 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Isaiah Joe 15 sayı ve 5 ribauntla galibiyeti getirdi.

Sezonun 33. mağlubiyetini alan 38 galibiyetli Suns'ta Devin Booker 46 sayı, Chris Paul 14 sayı, 13 asist ve 6 ribaunt, Terrence Ross 12 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 124-120

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 102-108

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 126-118

Detroit Pistons-Miami Heat: 100-112

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 107-117

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 118-111

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 102-117

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 111-105