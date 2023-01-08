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    Luka Doncic triple-double yaptı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in üstün performansının yardımıyla New Orleans Pelicans'ı 127-117 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2023 - 11:02
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    Luka Doncic triple-double yaptı

    NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan iki takımdan Mavericks, konuk ettiği rakibini 10 sayı farkla geçerek son 10 maçında 8. kez kazandı.

    Doncic 34 sayı attı

    Sezonun 23. galibiyetine imza atan Mavericks'te Luka Doncic 34 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle bu sezon 9. kez "triple-double" yaptı.

    Christian Wood 28 sayı,6 ribaunt, Tim Hardaway 18 ve Jaden Hardy 15 sayıyla skora destek verdi.

    Luka Doncic

    AA'nın haberine göre; Zion Williamson, Brandon Ingram ve CJ McCollum'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Pelicans'ta Jonas Valanciunas 25 sayı, 10 ribaunt, Naji Marshall 24 sayı, Herbert Jones 16 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma ve Jose Alvarado 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

    Sonuçlar

    San Antonio Spurs-Boston Celtics: 116-121

    Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 127-117

    Chicago Bulls-Utah Jazz: 126-118

    Golden State Warriors-Orlando Magic: 101-115

    Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 134-136


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