Luka Doncic triple-double yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in üstün performansının yardımıyla New Orleans Pelicans'ı 127-117 mağlup etti.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan iki takımdan Mavericks, konuk ettiği rakibini 10 sayı farkla geçerek son 10 maçında 8. kez kazandı.

Doncic 34 sayı attı

Sezonun 23. galibiyetine imza atan Mavericks'te Luka Doncic 34 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle bu sezon 9. kez "triple-double" yaptı.

Christian Wood 28 sayı,6 ribaunt, Tim Hardaway 18 ve Jaden Hardy 15 sayıyla skora destek verdi.

AA'nın haberine göre; Zion Williamson, Brandon Ingram ve CJ McCollum'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Pelicans'ta Jonas Valanciunas 25 sayı, 10 ribaunt, Naji Marshall 24 sayı, Herbert Jones 16 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma ve Jose Alvarado 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 116-121

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 127-117

Chicago Bulls-Utah Jazz: 126-118

Golden State Warriors-Orlando Magic: 101-115

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 134-136