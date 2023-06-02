Manisa Büyükşehir Belediyespor'de Ahmet Kandemir dönemi başladı Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni başantrenörü bu sezon Beşiktaş'ta da görev yapan Ahmet Kandemir oldu.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Kandemir, kendisini yeşil-beyazlı camiaya bağlayan mukaveleye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Çaylan, Süper Lig'deki ikinci sezonlarında daha da yukarıları hedeflediklerini belirtti.

"Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz"

Ligi bitirdikleri sıralamadan dolayı FIBA'dan Avrupa Kupası davetiyesi gelebileceğini ifade eden Çaylan, şunları dedi:

"Bu konu daha netleşmedi. Orada da ülkemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz."

"Maçı bırakmayan bir takım oluşturmaya çalışacağız"

Başantrenör Ahmet Kandemir ise mücadeleci bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şu şekilde konuştu: