Miami Heat, 3 maç sonra kazandı NBA'de Miami Heat, Dallas Mavericks'i 129-122 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

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Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 7 sayı farkla 129-122 yendi.

Heat'te Jimmy Butler, 35 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken takımı da üç maç sonra galibiyetle tanıştı.

Doncic'in 42 sayısı galibiyete yetmedi

Dallas Mavericks'te Luka Doncic'in 42 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Mavericks'te Tim Hardaway 31, Kyrie Irving ise 23 sayı ve 8 asistle oynadı.

Pelicans, Clippers'ı mağlup etti

Günün diğer maçında ise New Orleans Pelicans, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 122-114 yendi.

Pelicans'ta Brandon Ingram, 36 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 40 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.