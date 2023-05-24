Miami Heat'i yenen Boston Celtics, seride ilk galibiyetini aldı
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Amerikan Basketbol Ligi NBA'de normal sezonu 2. sırada bitiren Boston Celtics, play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Miami Heat'i deplasmanda 116-99 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini elde etti.

Jayson Tatum maçın en skoreri oldu

Son çeyrekte çok etkili bir performans ortaya koyan Celtics'te, Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle takımını sırtladı. Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Derrick White 16 sayıyla maçı tamamladı.

Heat'te ise 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynayan Jimmy Butler, takımının en skorer ismi oldu. Gabe Vincent 17, Caleb Martin 16 sayı kaydetti.

Serinin 5. maçı, 26 Mayıs Cuma günü Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak.

Miami Heat'i yenen Boston Celtics, seride ilk galibiyetini aldı