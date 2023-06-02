Miami Heat'i yenen Denver Nuggets, NBA finallerine galibiyetle başladı 2023 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finali ilk maçında Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 104-93 mağlup etti.

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NBA final serisinin ilk maçında kadrosunda Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin yer aldığı Denver Nuggets, Ball Arena'da Bam Adebayo ve Jimmy Butlerlı Miami Heat'i konuk etti.

Nuggets, baştan sona domine ettiği maçta Heat'i 104-93'lük skorla mağlup etti.

Nikola Jokic tarihe geçti

Rakibini deplasmanda yenerek final serisinde avantajı eline alan Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double", Jamal Murray 26 sayı, 6 ribaunt, 10 asistle "double double" yaptı. Aaron Gordon 16 sayı, Michael Porter 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Jokic, Jason Kidd'in ardından NBA finallerindeki ilk maçında "triple double" yapan ikinci oyuncu oldu.

İkinci maç Nuggets'ın sahasında

Bam Adebayo'nun 26 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Heat'te ise Jimmy Butler 13 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle salondan ayrıldı. Gabe Vincent 19, Haywood Highsmith 18 sayı katkı sağladı.

4 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı, 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'de yine Nuggets'ın sahasında oynanacak.