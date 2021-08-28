Milli basketbolcu Barış Ermiş, profesyonel kariyerini sonlandırdı

Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen milli basketbolcu Barış Ermiş, profesyonel kariyerini bitirdiğini açıkladı.

Anadolu Efes'ten Galatasaray'a kadar Türkiye'de birçok takımda oynayan ve birçok kez milli formayı giyen tecrübeli basketbolcu Barış Ermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI, MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kariyerinde Anadolu Efes, Beşiktaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Banvit, Fenerbahçe, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol, TOFAŞ ve Galatasaray'da oynayan Barış Ermiş, uzun yıllar milli takımın da formasını giydi.

FEDERASYON'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Barış Ermiş için yayınlanan mesajda, "Toplamda 136 kez milli formamızı giyen sporcumuz Barış Ermiş'e Türk basketboluna verdiği katkılar için teşekkür eder, aktif sporculuk kariyeri sonrası yeni hayatında kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.