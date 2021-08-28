Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
409.350
3.36%
EXEN Coin
26.56
2.94%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Milli basketbolcu Barış Ermiş, profesyonel kariyerini sonlandırdı

    Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen milli basketbolcu Barış Ermiş, profesyonel kariyerini bitirdiğini açıkladı.
    • AA
    • 28.08.2021 - 02:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli basketbolcu Barış Ermiş, profesyonel kariyerini sonlandırdı

    Anadolu Efes'ten Galatasaray'a kadar Türkiye'de birçok takımda oynayan ve birçok kez milli formayı giyen tecrübeli basketbolcu Barış Ermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

    BİRÇOK TAKIMDA OYNADI, MİLLİ FORMAYI GİYDİ

    Kariyerinde Anadolu Efes, Beşiktaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Banvit, Fenerbahçe, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol, TOFAŞ ve Galatasaray'da oynayan Barış Ermiş, uzun yıllar milli takımın da formasını giydi.

    FEDERASYON'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

    Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Barış Ermiş için yayınlanan mesajda, "Toplamda 136 kez milli formamızı giyen sporcumuz Barış Ermiş'e Türk basketboluna verdiği katkılar için teşekkür eder, aktif sporculuk kariyeri sonrası yeni hayatında kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Milli basketbolcu Barış Ermiş, profesyonel kariyerini sonlandırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir