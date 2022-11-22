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    Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Turkish Airlines EuroLeague!

    Turkish Airlines EuroLeague 9. haftada Monaco, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
    • 22.11.2022 - 09:58
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    Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Turkish Airlines EuroLeague!

    EuroLeague'de Fenerbahçe Beko fırtına gibi esiyor. 8 haftada 7 galibiyetle lider koltuğunda oturuyor. Monaco ise EuroLeague'de 8 maçta 6 galibiyet aldı.

    9. haftada ise Monaco, zorlu takım olan Fenerbahçe Beko'yu misafir edecek. Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

    Sarı-lacivertliler büyük karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Arama motorlarında karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri araştırılıyor.

    Peki Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman?

    9. hafta karşılaşması olan zorlu mücadele 22 Kasım 2022 Salı (bugün) günü saat 21.00’da başlayacak.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    Monaco - Fenerbahçe karşılaşması S Sports'dan yayınlanacak.

    Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Turkish Airlines EuroLeague! #1


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