- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Turkish Airlines EuroLeague!
Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Turkish Airlines EuroLeague!
Turkish Airlines EuroLeague 9. haftada Monaco, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
- 22.11.2022 - 09:58
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko fırtına gibi esiyor. 8 haftada 7 galibiyetle lider koltuğunda oturuyor. Monaco ise EuroLeague'de 8 maçta 6 galibiyet aldı.
9. haftada ise Monaco, zorlu takım olan Fenerbahçe Beko'yu misafir edecek. Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Sarı-lacivertliler büyük karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Arama motorlarında karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri araştırılıyor.
Peki Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Monaco - Fenerbahçe maçı ne zaman?
9. hafta karşılaşması olan zorlu mücadele 22 Kasım 2022 Salı (bugün) günü saat 21.00’da başlayacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Monaco - Fenerbahçe karşılaşması S Sports'dan yayınlanacak.