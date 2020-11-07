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Nando De Colo 3-4 hafta oynayamayacak
Fenerbahçe'nin tecrübeli basketbolcusu Nando De Colo'nun sakatlığı hakkında açıklama yapıldı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada De Colo'nun 3-4 hafta parkelerden uzak olacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 13:19
Fenerbahçe-Khimki maçında sakatlanan ve maça geri dönemeyen Nando De Colo'nun 3-4 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceği açıklandı.
3-4 HAFTA YOK
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Nando De Colo'nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. İdmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz. Danilo Barthel'in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz."