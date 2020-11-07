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Nando De Colo 3-4 hafta oynayamayacak

Nando De Colo 3-4 hafta oynayamayacak

Fenerbahçe'nin tecrübeli basketbolcusu Nando De Colo'nun sakatlığı hakkında açıklama yapıldı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada De Colo'nun 3-4 hafta parkelerden uzak olacağı öğrenildi.