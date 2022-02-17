NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA All Star 2022 için heyecan dolu bekleyiş sürerken basketbolseverler, "NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı ve araştırmaya başladı.

NBA'nın normal sezona ara vermesinin ardından düzenlenen NBA All Star maçı, Doğu ile Batı takımlarının karmasının maçını içeren gösterileri temsil eder.

Ayrıca bu önemli karşılaşmalar için her yıl, önceden bir şehir belirlenir ve bu şehirde gösteriler başlar.

All Star maçının bu kadar önemli olmasının ve ilgi çekmesinin nedeni ise NBA'in en üst düzey oyuncularının aynı anda sahada olmasıdır.

Bu kapsamda bu sene düzenlenecek olan NBA All Star karşılaşmalarının tarihlerini merak edenler, araştırma yapmaya başladı.

Basketbolseverler bu maçın detaylarını öğrenmek için, "NBA All Star maçı ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, NBA All Star maçı ne zaman 2022? İşte yanıtları...

2022 NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN?

NBA All Star 2022 karşılaşması; 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece, Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da düzenlenecek. TSİ ile 04.00’te oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri belli oldu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın ise Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapacak.