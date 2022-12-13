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    NBA ekiplerinden Phoenix Suns'a milyarlık teklif geldi

    NBA takımlarından Phoneix Suns'ı satın almak isteyen Jack Selby ve Jason Pressman'ın liderliğindeki bir konsorsiyum, lig yönetimine 3 milyar dolarlık bir teklif sundu.
    • 13.12.2022 - 21:58
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    NBA ekiplerinden Phoenix Suns'a milyarlık teklif geldi

    Robert Sarver'ın Phoenix Suns ve Phoenix Mercury'yi satışa çıkarmasının ardından potansiyel yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor.

    Wall Street Journal'da yer alan haberde, ABD merkezli yatırım şirketleri Thiel Capital'ın yöneticisi Jack Selby ve Shasta Ventures yöneticisi Jason Pressman, Phoenix Suns için lig yönetimine tekliflerini sunduğu ifade edildi.

    3 milyar dolar önerildi

    Haberde, Jack Selby ve Jason Pressman'la teklif yapan ekibin 10 kişiden oluştuğu ve önerilerin tutarın 3 milyar dolar olduğu belirtildi. Ek olarak 10 kişilik bu ekibe destek olmak için özel sermayaden ve diğer devlet yatırım fonlarından da maddi kaynak sağlanabileceği kaydedildi.

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