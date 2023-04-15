NBA yönetimi, Dallas Mavericks'e 750 bin dolar ceza verdi NBA'de Dallas Mavericks'e, Chicago Bulls ile yapılan maçta önemli oyuncularını dinlendirdiği gerekçesiyle 750 bin dolar para cezası verildi.

AA Amerikan Basketbol Ligi NBA'de play-off'a kalamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks'e ceza geldi. NBA, yaptığı yazılı açıklamada, Dallas Mavericks'in Chicago Bulls maçında lige zarar veren davranışlarından dolayı 750 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Açıklamada, Mavericks'in, ligin oyuncu dinlendirme politikasını ihlal ettiği ve eylemleri ve kamuoyuna verilen bilgilerle maçı kaybetme arzusunu gösterdiği ifade edildi. "Mavericks'in eylemleri taraftarlarımızı ve ligimizi hayal kırıklığına uğrattı" NBA Başkan Yardımcısı ve Basketbol Operasyonları Başkanı Joe Dumars, şu ifadeleri kullandı: "Dallas Mavericks'in geçen cuma günü Chicago'ya karşı oynanan maçta kilit oyuncularının forma giymesini kısıtlama kararı, sporumuzun dürüstlüğünü baltaladı. Mavericks'in eylemleri taraftarlarımızı ve ligimizi hayal kırıklığına uğrattı."