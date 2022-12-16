Petrol
78.65
-3.15%
Euro
19.8029
-0.10%
Dolar
18.6366
-0.04%
Altın
1.071
0.56%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
320.900
-2.73%
BTXN Coin
7.74
48.56%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    NBA'de All-Star oylaması başlıyor

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması, 20 Aralık Salı günü başlayacak.
    • 16.12.2022 - 18:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NBA'de All-Star oylaması başlıyor

    ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nın 20 Şubat 2023'te ev sahipliği yapacağı 72. NBA All-Star maçı için oylama, 20 Aralık Salı günü TSİ 19.00'da start alacak.

    Oylama 22 Ocak 2023'e kadar sürecek

    NBA'in internet sitesi ve NBA mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylama, 22 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

    Oylamada, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25'er etkisi olacak.

    NBA de All-Star oylaması başlıyor #1


    Hangi kara yolunda çalışma var? 16 ARALIK 2022 CUMA
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 16 ARALIK 2022 CUMA

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRC) alan ilk Türk firması belli oldu
    Advertorial Mobil

    Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRC) alan ilk Türk firması belli oldu

    Görüş Bildir