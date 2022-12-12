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- NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 13 Aralık NBA maç programı..
NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 13 Aralık NBA maç programı..
- 12.12.2022 - 16:51
NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 13 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarını merak ediyor. Bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor.
Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.
Basketbolseverler tüm NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.
Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Salı günü gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..
NBA'de bu gecenin maç programı
03:00 Washington Wizards - Brooklyn Nets
03:00 Indiana Pacers - Miami Heat
04:00 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks
04:30 San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers
04:30 Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder
06:00 Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves
06:30 Los Angeles Clippers - Boston Celtics