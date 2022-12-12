NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 13 Aralık NBA maç programı..

NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 13 Aralık NBA maç programı..

Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından araştırılıyor.. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..

NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 13 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarını merak ediyor. Bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor.

Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.

Basketbolseverler tüm NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.

Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Salı günü gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..

NBA'de bu gecenin maç programı

03:00 Washington Wizards - Brooklyn Nets

03:00 Indiana Pacers - Miami Heat

04:00 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks

04:30 San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers

04:30 Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder

06:00 Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves

06:30 Los Angeles Clippers - Boston Celtics