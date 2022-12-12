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    NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 13 Aralık NBA maç programı..

    Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından araştırılıyor.. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..
    • 12.12.2022 - 16:51
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    NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 13 Aralık NBA maç programı..

    NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 13 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarını merak ediyor. Bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor.

    Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.

    Basketbolseverler tüm NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.

    Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen  NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Salı günü gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..

    NBA'de bu gecenin maç programı

    03:00 Washington Wizards - Brooklyn Nets

    03:00 Indiana Pacers - Miami Heat

    04:00 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks

    04:30 San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers

    04:30 Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder

    06:00 Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves

    06:30 Los Angeles Clippers - Boston Celtics


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