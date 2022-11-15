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    NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Kasım NBA maç programı..

    Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..
    • 15.11.2022 - 12:59
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    NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Kasım NBA maç programı..

    NBA'de yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 16 Kasım'da oynanacak NBA maçlarını merak ediyor. Bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor.

    Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor. Basketbolseverler NBA'de oynanan her maçı büyük bir ilgiyle takip ediyor.

    Dünyanın en iyi basketbol  ligi olan NBA'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte Salı günü gece oynanacak olan NBA maçları..

    NBA'de bu gecenin maç programı

    03:30 New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies

    04:30 Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers

    06:00 Utah Jazz - New York Knicks

    06:00 Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs

    06:00 Sacramento Kings - Brooklyn Nets


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