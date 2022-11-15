NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Kasım NBA maç programı..

NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Kasım NBA maç programı..

Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..

NBA'de yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 16 Kasım'da oynanacak NBA maçlarını merak ediyor. Bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor.

Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor. Basketbolseverler NBA'de oynanan her maçı büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Dünyanın en iyi basketbol ligi olan NBA'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte Salı günü gece oynanacak olan NBA maçları..

NBA'de bu gecenin maç programı

03:30 New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies

04:30 Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers

06:00 Utah Jazz - New York Knicks

06:00 Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs

06:00 Sacramento Kings - Brooklyn Nets