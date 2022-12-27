NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık NBA maç programı..

NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık NBA maç programı..

Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından araştırılıyor.. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..

NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 28 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarınının programını araştırıyor.

NBA'de bu gece yarısı basketbolseverleri birbirinden keyifli ve zorlu maçlar bekliyor.

Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içerisinde.

Basketbolseverler tüm NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.

Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..

28 Aralık NBA maç programı

03:00 Washington Wizards - Philadelphia 76ers

03:00 Orlando Magic - Los Angeles Lakers

03:30 Toronto Raptors - Los Angeles Clippers

03:30 Boston Celtics - Houston Rockets

03:30 Indiana Pacers - Atlanta Hawks

04:00 Memphis Grizzlies - Phoenix Suns

04:00 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

04:30 Dallas Mavericks - New York Knicks

06:00 Golden State Warriors - Charlotte Hornets

06:00 Sacramento Kings - Denver Nuggets