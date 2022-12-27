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    NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık NBA maç programı..

    Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından araştırılıyor.. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..
    • 27.12.2022 - 12:54
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    NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık NBA maç programı..

    NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 28 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarınının programını araştırıyor.

    NBA'de bu gece yarısı basketbolseverleri birbirinden keyifli ve zorlu maçlar bekliyor.

    Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içerisinde.

    Basketbolseverler tüm NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.

    Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen  NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..

    28 Aralık NBA maç programı

    03:00 Washington Wizards - Philadelphia 76ers

    03:00 Orlando Magic - Los Angeles Lakers

    03:30 Toronto Raptors - Los Angeles Clippers

    03:30 Boston Celtics - Houston Rockets

    03:30 Indiana Pacers - Atlanta Hawks

    04:00 Memphis Grizzlies - Phoenix Suns

    04:00 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

    04:30 Dallas Mavericks - New York Knicks

    06:00 Golden State Warriors - Charlotte Hornets

    06:00 Sacramento Kings - Denver Nuggets


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