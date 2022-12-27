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- NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık NBA maç programı..
NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık NBA maç programı..
- 27.12.2022 - 12:54
NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 28 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarınının programını araştırıyor.
NBA'de bu gece yarısı basketbolseverleri birbirinden keyifli ve zorlu maçlar bekliyor.
Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içerisinde.
Basketbolseverler tüm NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.
Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..
28 Aralık NBA maç programı
03:00 Washington Wizards - Philadelphia 76ers
03:00 Orlando Magic - Los Angeles Lakers
03:30 Toronto Raptors - Los Angeles Clippers
03:30 Boston Celtics - Houston Rockets
03:30 Indiana Pacers - Atlanta Hawks
04:00 Memphis Grizzlies - Phoenix Suns
04:00 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs
04:30 Dallas Mavericks - New York Knicks
06:00 Golden State Warriors - Charlotte Hornets
06:00 Sacramento Kings - Denver Nuggets