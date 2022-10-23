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    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim 2022 NBA maç programı..

    Basketbolseverler NBA'de bugün oynanacak maçları araştırıyor. NBA'de bugün oynanacak maçların programı belli oldu. İşte maç programı..
    • 23.10.2022 - 14:30
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    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim 2022 NBA maç programı..

    NBA'de yeni sezon geçtiğimiz günlerde başladı. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği dünyanın en iyi basketbol ligi olan NBA'de oynanacak maçlar merak uyandırdı.

    Basketbolseverler Pazar gecesi oynanacak NBA maçlarını araştırmaya başladı. Konu hakkında internette sıkça arama yapanlar bugün oynanacak maç programını öğrenmek istiyor.

    NBA'de bu gece oynanacak maçları sizler için derledik. İşte NBA maç programı..

    NBA de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim 2022 NBA maç programı.. #1

    NBA maç programı

    22:30 Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers

    00:00 Atlanta Hawks - Charlotte Hornets

    02:00 New Orleans Pelicans - Utah Jazz

    02:00 Cleveland Cavaliers - Washington Wizards

    03:00 Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves

    03:30 Golden State Warriors - Sacramento Kings

    05:00 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns


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