NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim 2022 NBA maç programı..

NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim 2022 NBA maç programı..

Basketbolseverler NBA'de bugün oynanacak maçları araştırıyor. NBA'de bugün oynanacak maçların programı belli oldu. İşte maç programı..

NBA'de yeni sezon geçtiğimiz günlerde başladı. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği dünyanın en iyi basketbol ligi olan NBA'de oynanacak maçlar merak uyandırdı.

Basketbolseverler Pazar gecesi oynanacak NBA maçlarını araştırmaya başladı. Konu hakkında internette sıkça arama yapanlar bugün oynanacak maç programını öğrenmek istiyor.

NBA'de bu gece oynanacak maçları sizler için derledik. İşte NBA maç programı..

NBA maç programı

22:30 Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers

00:00 Atlanta Hawks - Charlotte Hornets

02:00 New Orleans Pelicans - Utah Jazz

02:00 Cleveland Cavaliers - Washington Wizards

03:00 Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves

03:30 Golden State Warriors - Sacramento Kings

05:00 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns