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- NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 31 Aralık 2022 NBA maç programı..
NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 31 Aralık 2022 NBA maç programı..
NBA'de oynanacak maçların programı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bugün oynanacak NBA maçlarının programı..
- 30.12.2022 - 12:33
En çok izlenen spor organizasyonları arasında olan NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Doğu Konferansı ve Batı Konferansında toplam 30 takımın mücadele ettiği NBA her gece keyifli maçlara sahne oyluyor.
NBA'de oynanan birbirinden zorlu maçlar basketbolseverleri ekran başına kilitliyor. İşte Cumartesi günü oynanacak olan NBA maçları ve maçların başlama saatleri..
31 Aralık 2022 NBA maç programı
03:00 Orlando Magic - Washington Wizards
03:30 Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers
03:30 Toronto Raptors - Phoenix Suns
04:00 Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves
04:00 Chicago Bulls - Detroit Pistons
04:30 New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers
05:00 Denver Nuggets - Miami Heat
06:00 Golden State Warriors - Portland Trail Blazers
06:00 Sacramento Kings - Utah Jazz