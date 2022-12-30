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    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 31 Aralık 2022 NBA maç programı..

    NBA'de oynanacak maçların programı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bugün oynanacak NBA maçlarının programı..
    • 30.12.2022 - 12:33
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    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 31 Aralık 2022 NBA maç programı..

    En çok izlenen spor organizasyonları arasında olan NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.

    Doğu Konferansı ve Batı Konferansında toplam 30 takımın mücadele ettiği NBA her gece keyifli maçlara sahne oyluyor.

    NBA'de oynanan birbirinden zorlu maçlar basketbolseverleri ekran başına kilitliyor. İşte Cumartesi günü oynanacak olan NBA maçları ve maçların başlama saatleri..

    31 Aralık 2022 NBA maç programı

    03:00 Orlando Magic - Washington Wizards

    03:30 Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers

    03:30 Toronto Raptors - Phoenix Suns

    04:00 Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves

    04:00 Chicago Bulls - Detroit Pistons

    04:30 New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers

    05:00 Denver Nuggets - Miami Heat

    06:00 Golden State Warriors - Portland Trail Blazers

    06:00 Sacramento Kings - Utah Jazz


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