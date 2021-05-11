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- NBA’de gecenin maçları: Curry’den 36 sayı
NBA’de gecenin maçları: Curry’den 36 sayı
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 10:26
- Güncelleme : 11.05.2021 - 10:39
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) dün gerçekleşen 6 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı’nda ilk 8’de olmak isteyen Golden State, Lider Utah’la karşılaştı.
CURRY PLAY-OFF İSTİYOR
NBA’de Golden State sahasında Utah Jazz ile oynadı. Chase Center’da oynanan maçta Warriors adına Curry 36 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile oynarken takım arkadaşı Jordan Poole, 19 dakika süre bulduğu maçta 20 sayı kaydederek galibiyete yardımcı oldu.
Utah’ta Jordan Clarkson’un 41 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
PORTLAND YERİNİ PERÇİNLEDİ
Batı Konferansı’nda 6.sırada bulunan Portland Trail Blazers, dün gece sahasında Houston Rockets’ı ağırladı. Maça hızlı başlayan Blazers ilk çeyrekte 50 sayı buldu.
Portland’ın yıldız oyun kurucusu Damian Lillard maçı 34 sayı, 6 asist ve 9 ribaund ile tamamladı. Rockets’ta Kelly Olynyk ve D.J. Augustin attıkları 21 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular.
GECENİN SONUÇLARI
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers: 102 - 111
Atlanta Hawks - Washington Wizards: 125 - 124
Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 115 - 110
San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 146 - 125
Golden State Warriors - Utah Jazz: 119 - 116
Portland Trail Blazers - Houston Rockets: 140 - 129