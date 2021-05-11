NBA’de gecenin maçları: Curry’den 36 sayı

NBA’de dün akşam 6 maçla oynandı. Golden State Warriors, Batı Konferansı lideri Utah’ı sahasında mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) dün gerçekleşen 6 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı’nda ilk 8’de olmak isteyen Golden State, Lider Utah’la karşılaştı.

CURRY PLAY-OFF İSTİYOR

NBA’de Golden State sahasında Utah Jazz ile oynadı. Chase Center’da oynanan maçta Warriors adına Curry 36 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile oynarken takım arkadaşı Jordan Poole, 19 dakika süre bulduğu maçta 20 sayı kaydederek galibiyete yardımcı oldu.

Utah’ta Jordan Clarkson’un 41 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

PORTLAND YERİNİ PERÇİNLEDİ

Batı Konferansı’nda 6.sırada bulunan Portland Trail Blazers, dün gece sahasında Houston Rockets’ı ağırladı. Maça hızlı başlayan Blazers ilk çeyrekte 50 sayı buldu.

Portland’ın yıldız oyun kurucusu Damian Lillard maçı 34 sayı, 6 asist ve 9 ribaund ile tamamladı. Rockets’ta Kelly Olynyk ve D.J. Augustin attıkları 21 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular.

GECENİN SONUÇLARI

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers: 102 - 111

Atlanta Hawks - Washington Wizards: 125 - 124

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 115 - 110

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 146 - 125

Golden State Warriors - Utah Jazz: 119 - 116

Portland Trail Blazers - Houston Rockets: 140 - 129