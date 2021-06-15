NBA’de gecenin sonuçları: Atlanta 18 sayıdan döndü

NBA’de dün gece 2 karşılaşma gerçekleşti. Play-off yarı final serileri nefes kesmeye devam etti. Dün gece oynanan maçlarda ev sahibi ekipler galip geldi ve iki mücadelede de seride durumlar 2-2 oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sezon sonuna yaklaştıkça rekabet kızışıyor ve heyecan da artıyor. Dün gece oynanan karşılaşmada Clippers evinde Utah Jazz’ı ağırlarken, Philadelphia, Atlanta Hawks’a konuk oldu.

LEONARD VE GEORGE SERİDE DURUMU 2-2 YAPTI

Los Angeles Clippers, Staples Center’da Utah’ı ağırladı. Clippers’ın iki süperstarı maça ağırlığını koydu ve galibiyeti getirdi.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard, 31 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynarken, Paul George ise 31 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle mücadele etti.

Utah Jazz tarafında ise Donovan Mitchell, 37 sayı ve 5 asistle oynadı fakat mağlubiyete engel olamadı. Ingles 19 ve Bogdanovic 18 sayı ile geceyi tamamladı.

ATLANTA HAWKS 18 SAYIDAN MAÇI ÇEVİRDİ

State Farm Arena’da oynanan Doğu Konferansı mücadelesinde, Atlanta Hawks ilk iki çeyreği geride kapattı, sonradan maça dahil oldu ve galip geldi.

Atlanta’da Trae Young 25 sayı ve 18 asistle geceye damga vuran isim olurken, John Collins 14 sayı, 12 ribaund ve Clint Capela 12 sayı, 13 ribaund ile galibiyette etkin rol oynadı.

Deplasman ekibinde ise Joel Embiid, 17 sayı ve 21 ribaund ile takımı adına etkili oynayan isimlerin başında geldi. Temsilcimiz Furkan Korkmaz ise 10 sayı ile maçı tamamladı.

(Fotoğraflar Nba.com'dan alınmıştır)

GECENİN SONUÇLARI

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers: 103 - 100

Los Angeles Clippers - Utah Jazz: 118 - 104