NBA’de gecenin sonuçları: Nets rahat kazandı

NBA’de Play-off heyecanı gece oynanan 2 karşılaşma ile devam etti. Brooklyn Nets, Bucks’ı ağırlarken, Denver Nuggets ise Phoenix’e konuk oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Play-off yarı final serisi maçları oynandı. Son şampiyon Lakers’ı eleyen Phoenix ve en büyük şampiyonluk adayı Brooklyn gecenin galip gelen takımları oldu.

NETS FARKLI KAZANDI

Brooklyn Nets, sahasında Milwaukee Bucks’ı ağırladı. Barclays Center’da gerçekleşen mücadelede Nets, maçı en başından itibaren maçı önde götürdü ve kazanmasını bildi.

Brooklyn’de Kevin Durant, 32 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile gecenin en skorer ismi oldu. Kyrie Irwing ise 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile galibiyette etkin rol oynadı.

Bucks tarafında ise Antetokounmpo, 18 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle mücadele etti.

PHOENIX TAM GAZ DEVAM

Son şampiyon Lakers’ı eleyip konferans yarı finaline yükselen Suns, sahasında Denver Nuggets’ı ağırladı. Ev sahibi ekip kazanmayı başardı ve seride durumu 1-0’a getirdi.

Phoenix’de Mikal Bridges, 23 sayı, 5 asist ve 5 ribaund ile galibiyette başrol oynarken, Devin Booker ve Chris Paul 21’er sayıyla oynadı.

Deplasman ekibinde ise Nikola Jokic, 22 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynadı. Aaron Gordon'un 18 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

GECENİN SONUÇLARI:

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks: 125 - 86

Phoenix Suns - Denver Nuggets: 122 - 105