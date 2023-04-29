NBA'de Memphis Grizzlies'i yenen LA Lakers yarı finalde NBA play-off ilk turunda Memphis Grizzlies'i seride 4-2 mağlup eden Los Angeles Lakers, yarı finale yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Memphis Grizzlies'i 125-85 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak konferans yarı finaline çıktı.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada bitiren Lakers, konferans 2'ncisi Memphis Grizzlies'i 6 maç sonunda eledi.

Russell 31 sayı attı

Ev sahibi Lakers'ta D'Angelo Russell 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Anthony Davis de 16 sayı, 14 ribaunt, 5 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Yüzde 30,2 saha içi isabetiyle oynayan Grizzlies'te Santi Aldama 16, Desmond Bane 14 ve Jaren Jackson 14 sayı kaydetti.