NBA'de ödüllerin ismi değiştirildi

NBA yönetimi, sezon sonunda verilen 5 ödülün isminde ve ödülün tasarımında değişikliğe gidildiği ve yeni bir ödülün eklendiğini açıkladı.

NBA yönetimi sezon sonu dağıtılan ödüllere ilişkin bir bilgilendirme yayınladı.

Yapılan açıklamada, ödüllerin isimlerinde ve ödüllerin tasarımında değişikliğe gidildiği kaydedildi. Ek olarak ödül kategorisine yeni bir ödülün de eklendiği açıklandı.

Buna göre NBA'de sezon sonunda dağıtılan ödüllerin yeni isimleri şöyle oldu:

En değerli oyuncu (MVP): Michael Jordan Ödülü

En iyi savunma oyuncusu (DPOY): Hakeem Olajuwon Ödülü

Yılın Çaylağı (ROY): Wilt Chamberlain Ödülü

Yılın en iyi 6. oyuncusu: John Havlicek Ödülü

En çok gelişme kaydeden oyuncu: George Mikan Ödülü

"Ödülleri verirken efsane isimleri de saygıyla anıyoruz"

NBA Başkanı Adam Silver yaptığı açıklamada, "Yeni koleksiyonumuz, NBA tarihindeki en büyük ve en etkili oyuncuların bazılarının isimlerini taşıyor. Her sezon en iyi performans gösteren isimlere bu ödülleri verirken efsane isimleri de saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

En iyi performansı sergileyen oyuncuya Jerry West Ödülü'nün takdim edilecek

Ayrıca normal sezona yeni bir ödül eklendiği belirtilerek, maçların son dakikalarındaki kritik anlarda en iyi performansı sergileyen oyuncuya Jerry West Ödülü'nün takdim edileceği dile getirildi.