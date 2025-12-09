NBA'de Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u mağlup etti NBA'de Phoenix Suns, Anthony Edwards'ın 40 sayısına rağmen Minnesota Timberwolves'u 108-105'lik skorla mağlup etti.

Göster Hızlı Özet Phoenix Suns, Anthony Edwards'ın 40 sayısına rağmen Minnesota Timberwolves'u 108-105 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Mark Williams, Collin Gillespie ve Dillon Brooks, Suns'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Timberwolves'un beş maçlık galibiyet serisi sona erdi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u 108-105 yendi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Timberwolves, Target Center'da Suns'ı ağırladı. Mark Williams 22, Collin Gillespie 19 ve Dillon Brooks 18 sayıyla oynayarak Suns'ın 14. galibiyetinde öne çıktı. Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 40 ve Julius Randle'ın 21 sayısı, sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi. PACERS, WESTBROOK'UN "TRIPLE-DOUBLE PERFORMANSINA RAĞMEN KAZANDI Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'ta ağırladığı Sacramento Kings'i 116-105 mağlup etti. Andrew Nembhard 28 sayı, 12 asist, Bennedict Mathurin 25 ve Pascal Siakam 23 sayıyla ev sahibi ekibin 6. galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu sezon 18. yenilgisini yaşayan Kings'te Russell Westbrook, 24 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Konuk takımda DeMar DeRozan 20, Zach LaVine ise 16 sayı kaydetti. SPURS DEPLASMANDA GALİP GELDİ San Antonio Spurs, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 135-132'lik skorla geçti. Spurs'te Harrison Barnes 24 ve Dylan Harper 22 sayıyla takımının 16. galibiyetine katkı sağladı. Sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta çaylak oyuncu Derik Queen, 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Eshspor Haberleri A Milli Futbol Takımı, Romanya'yla Dolmabahçe'de karşılaşacak

