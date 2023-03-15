NBA'de play-off'a kalan ilk takım Milwaukee Bucks oldu

NBA'de Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks ile Batı Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Phoenix Suns karşı karşıya geldi.

Bucks'ın ev sahipliğinde Fiserv Forum'da oynanan mücadelede kazanan, 116-104'lük skorla Milwukee Bucks oldu. Alınan bu galibiyetle bu sezon 50. kez kazanan Bucks, play-off'a kalan ilk ekip olmayı başardı.

Antetokounmpo yıldızlaştı 

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ve Brook Lopez 21 sayı, 10 ribaunt üretti.

Devin Booker'ın 30 ve Deandre Ayton'ın 16 sayısı, Suns'ın 32. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'de play-off'a kalan ilk takım Milwaukee Bucks oldu

Normal sezon 9 Nisan'da sona erecek

NBA'de normal sezon 9 Nisan tarihinde tamamlanacak. 11-14 Nisan tarihleri aralığında play-in maçları yapılacak.

Play-in maçlarının sona ermesinin ardından 15 Nisan'da play-off'lar başlayacak.

NBA şampiyonunun belli olacağı final serisi ise 1 Haziran'da başlayacak.

NBA'de play-off'a kalan ilk takım Milwaukee Bucks oldu
NBA'de play-off'a kalan ilk takım Milwaukee Bucks oldu