NBA'de play-off'a kalan ilk takım Milwaukee Bucks oldu NBA'de Milwakuee Bucks, Phoenix Suns'ı 116-104 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu.

NBA'de Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks ile Batı Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Bucks'ın ev sahipliğinde Fiserv Forum'da oynanan mücadelede kazanan, 116-104'lük skorla Milwukee Bucks oldu. Alınan bu galibiyetle bu sezon 50. kez kazanan Bucks, play-off'a kalan ilk ekip olmayı başardı. Antetokounmpo yıldızlaştı Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ve Brook Lopez 21 sayı, 10 ribaunt üretti. Devin Booker'ın 30 ve Deandre Ayton'ın 16 sayısı, Suns'ın 32. mağlubiyetini engelleyemedi. Normal sezon 9 Nisan'da sona erecek NBA'de normal sezon 9 Nisan tarihinde tamamlanacak. 11-14 Nisan tarihleri aralığında play-in maçları yapılacak. Play-in maçlarının sona ermesinin ardından 15 Nisan'da play-off'lar başlayacak. NBA şampiyonunun belli olacağı final serisi ise 1 Haziran'da başlayacak.