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    NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün çok yönlü oyunuyla kazandı

    Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 19 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadığı Oklahoma City Thunder maçını 118-105 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 09:44
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    NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün çok yönlü oyunuyla kazandı

    NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi.

    Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı yenerek bu sezon ilk defa üst üste galibiyet aldı.

    Alperen'den 21 sayı

    Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu. Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti.

    Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

    NBA de Rockets, Alperen Şengün ün çok yönlü oyunuyla kazandı #1

    Suns peş peşe 4. galibiyetini elde etti

    Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz mücadelesinden 113-112 galip ayrıldı.

    Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Suns'ta Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

    Art arda 4. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

    NBA de Rockets, Alperen Şengün ün çok yönlü oyunuyla kazandı #2


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