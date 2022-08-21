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    NBA'de yeni sezon programı belli oldu

    NBA'de 2022-2023 sezonunun takvimi belli oldu. Basketbol severlerin heyecanla beklediği NBA'in yeni sezonu 18 Ekim'de başlayacak. Final serisi ise 1 Haziran tarihinde olacak.
    • 21.08.2022 - 16:34
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    NBA'de yeni sezon programı belli oldu

    Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde gözler ekim ayında başlayacak olan 2022-2023 yeni sezonuna çevrildi. Yeni transferlerle sezonun harika bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

    İlk maçlar 18 Ekim'de

    Basketbol severlerin heyecanla beklediği NBA'de, 2022-2023'ün takvimi de belli oldu. Buna göre sezon 18 Ekim'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.

    NBA'de normal sezon 9 Nisan'da sona erecek. 11-14 Nisan tarihleri arasında Play-in maçları oynanacak.

    15 Nisan'dan itibaren Play-off'lar başlayacak.

    NBA de yeni sezon programı belli oldu #1

    Finaller 1 Haziran'da başlıyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nin final serisi ise 1 Haziran tarihinde başlayacak


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