NBA'de yılın savunmacısı Jaren Jackson seçildi NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen Jaren Jackson, yılın savunma oyuncusu oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi NBA'de normal sezonunun tamamlanmasının ardından yılın en iyileri seçildi. Verilen ilk ödülün sahibi ise Jaren Jackson oldu. Memphis Grizzlies'ta oynayan yetenekli basketbolcu yılın savunmacısı seçildi.

Lopez ve Mobley'i geçti

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, uzun forvet ve pivot mevkilerinde oynayabilen ABD'li basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Brook Lopez (Milwaukee Bucks) ve Evan Mobley'i (Cleveland Cavaliers) geride bıraktı.

İlk kez kazandı

Grizzlies'in Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi olan 23 yaşındaki Jackson, bu sezondan itibaren ligin efsane pivotlarından Hakeem Olajuwon'un isminin verildiği ödüle kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Bu sezon ilk kez all-star seçilen Jackson, maç başına 3 blok yaptı ve pota altında savunduğu rakiplerini yüzde 46,9 isabet oranında tuttu. Genç oyuncu, bu iki istatistikte de normal sezonu lider bitirdi.