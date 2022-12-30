NBA'den 11 basketbolcuya ceza geldi

Detroit Pistons ve Orlando Magic maçında yaşanan kavga sebebiyle NBA yönetimi, 11 oyuncuya ceza verdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün oynanan Detroit Pistons'ın Orlando Magic'i ağırladığı ve 121-101 mağlup ettiği mücadelenin ilk yarısının bitimesine 34 saniye kala, Moritz Wagner'in Killian Hayes'e yaptığı müdahelenin ardından iki takım oyuncuları arasında şiddetli bir tartışma yaşanmıştı.

Lig yönetimi, çıkan kavganın ardından bir açıklama yaparak olayın içinde bulunan isimlere ceza verdi.

11 isim ceza aldı

Duyuruda; Orlando Magic'ten Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Admiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba and Wendell Carter Jr.'ın birer maç men cezası aldığı aktarıldı. Moritz Wagner'in ise 2 maçla cezalandırıldığı kaydedildi.

Detroit Pistons'ta ise Killian Hayes 3, Hamidou Diallo 1 maç men cezası aldı.