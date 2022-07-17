2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam eden Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Nesibe Aydın GSK kadrosunu Derin Yaya ile güçlendirdi.

2022-2023 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Nesibe Aydın GSK transferde önemli bir ismi kadrosuna kattı.

Hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi hem de Eurocup Women'da mücadele edecek olan Ankara ekibi 1997 doğumlu guard Derin Yaya ile anlaşma sağladı.

Deneyimli guard son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin bir diğer Ankara ekibi Çankaya Üniversitesi'nde forma giymişti.

2021-2022 sezonuna Kayseri Basketbol formasıyla başlayan Derin Yaya sarı-kırmızılı ekipte toplamda 8 karşılaşmaya çıkmıştı.

Kasım 2021'de Kayseri Basketbol'dan ayrılan başarılı oyuncu Çankaya Üniversitesi'ne transfer olarak sezonu burada tamamladı.

Çankaya Üniversitesi forması altında 25 maça çıkan Derin Yaya maç başına 28.1 dakika, 8.52 sayı, 3.32 ribaund, 3 asist ortalamaları yakalayarak takımının play-off oynamasında önemli rol oynadı.

Profesyonel kariyerinin 10. sezonunu geçirecek

Profesyonel kariyerindeki 10. sezonunu geçirecek olan Derin Yaya henüz 25 yaşında olmasına rağmen Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

1997 doğumlu oyuncu 2013 yılında TED Ankara Kolejliler formasıyla profesyonel kariyerine adım atmış daha sonrasında Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Basketbol gibi takımlarda boy göstermişti. A Milli Kadın Basketbol Takımının formasını da giyen Derin Yaya son olarak 3x3 Kadın Milli Takımı ile Avrupa Kupası Elemeleri'nde mücadele etmişti.