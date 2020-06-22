- En Son Haber
- Basketbol Haberleri
- Nikola Mirotic'ten antrenmanda inanılmaz basket
Nikola Mirotic'ten antrenmanda inanılmaz basket
Barcelona Kulübü, Nikola Mirotic'in antrenmanda attığı muhteşem basketi resmi Twitter hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 17:33
Barcelona'nın, Milwaukee Bucks'tan transfer ettiği Nikola Mirotic, idmanda adeta şov yaptı.
POTADAN POTAYA BASKET
Karadağ doğumlu İspanyol basketbolcu, potadan potaya basket atarak izleyenleri mest etti.
Katalan ekibi, o anlarında videosunu resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.