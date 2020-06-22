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    Nikola Mirotic'ten antrenmanda inanılmaz basket

    Nikola Mirotic'ten antrenmanda inanılmaz basket

    Barcelona Kulübü, Nikola Mirotic'in antrenmanda attığı muhteşem basketi resmi Twitter hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 17:33
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    Nikola Mirotic'ten antrenmanda inanılmaz basket #1

    Barcelona'nın, Milwaukee Bucks'tan transfer ettiği Nikola Mirotic, idmanda adeta şov yaptı.

    POTADAN POTAYA BASKET

    Karadağ doğumlu İspanyol basketbolcu, potadan potaya basket atarak izleyenleri mest etti.

    Katalan ekibi, o anlarında videosunu resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Nikola Mirotic'ten antrenmanda inanılmaz basket - İZLE

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