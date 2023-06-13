Nikolo Jokic: Şampiyonluk dünyadaki en önemli şey değil

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, NBA şampiyonluğu kazanmanın "dünyadaki en önemli şey olmadığını" söyledi.

İlk NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra yaklaşımını hiç değiştirmeyen Jokic, şampiyonluk kazanmanın kendisi için en önemli şey olduğunu düşünmediğini belirtti:

İşimizde başarılı olduk ve şampiyonluğu kazandık. Bu harika bir duygu. Ama daha önce de söylediğim gibi, bu dünyadaki en önemli şey değil. Bence. Tamam, kazandık evet ama hala dünyadaki en önemli şey olmadığını düşünüyorum. Yapmayı sevdiğim bir sürü farklı şey var. Bu da muhtemelen normal tabii ki. Kimse işini çok sevmez. Seven de vardır tabii ki ama bunu diyen yalan söylüyordur (şaka yollu).



Birbirimizin ve Nuggets organizasyonunun dışında kimsenin başaracağımıza inanmadığı bir şeyi başarmış olmak, güzel bir duygu. Bence en önemli şey bu.