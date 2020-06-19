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Obradovic, Fenerbahçe ile anlaştı
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı bir süredir merak konusu olan Zeljko Obradovic'in, sarı-lacivertli takımla 2 sene daha anlaşmaya vardığı öğrenildi.
- DHA
- 19.06.2020 - 13:23
Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Sırbistan'a giden Zeljko Obradovic, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüşmek için Türkiye'ye geri dönmüştü.
DHA'da yer alan habere göre; Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık daha anlaşmaya vardı.
2 MİLYON EUROYU KABUL ETTİ
Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euroyu kabul etti.
Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini de onayladı.