Obradovic, Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı bir süredir merak konusu olan Zeljko Obradovic'in, sarı-lacivertli takımla 2 sene daha anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Sırbistan'a giden Zeljko Obradovic, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüşmek için Türkiye'ye geri dönmüştü.

DHA'da yer alan habere göre; Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık daha anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EUROYU KABUL ETTİ

Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euroyu kabul etti.

Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini de onayladı.