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    Obradovic, İstanbul'a geldi

    Bir süredir ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic, İstanbul'a geri döndü.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 16:27
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    Obradovic, İstanbul'a geldi

    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Sırbistan'ın yolunu tutan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, bugün Türkiye'ye geldi.

    GÖRÜŞME YAPACAK

    Yeni sezonda takımın başında kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Sırp çalıştırıcının, Başkan Ali Koç ile bu doğrultuda görüşme yapacağı ve konunun netlik kazanacağı öğrenildi.

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