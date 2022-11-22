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Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 22.11.2022 - 15:24
Turkish Airlines EuroLeague'de 9. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak.
Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı son maçta Barcelona'yı 96-86 yenen Anadolu Efes moral depoladı.
Anadolu Efes 18 takımın yer aldığı ligde 12. sırada yer alıyor. Anadolu Efes oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet 3 galibiyet aldı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes deplasmanda kaşrılaşacağı Olimpia Milano engelini aşarak yükselişinin devam ettirmek istiyor.
Basketbolseverler Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor İşte Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının detayları..
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman?
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı bugün saat 22.30'da oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.