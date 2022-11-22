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    Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes bugün deplasmanda Olimpia Milano'ya konuk olacak. İşte Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının detayları..
    • 22.11.2022 - 15:24
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    Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Turkish Airlines EuroLeague'de 9. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak.

    Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı son maçta  Barcelona'yı 96-86 yenen Anadolu Efes moral depoladı.

    Anadolu Efes 18 takımın yer aldığı ligde 12. sırada yer alıyor. Anadolu Efes oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet 3 galibiyet aldı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes deplasmanda kaşrılaşacağı Olimpia Milano engelini aşarak yükselişinin devam ettirmek istiyor.

    Basketbolseverler Olimpia Milano -  Anadolu Efes maçının kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor İşte Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının detayları..

    Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman?

    Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı bugün saat 22.30'da oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.


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