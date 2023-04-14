Panathinaikos'a EuroLeague'den puan silme cezası EuroLeague'den finansal fair play kurallarına uymayan Panathinaikos'a kötü haber geldi. Yunan temsilcisinin 2 galibiyeti silindi.

AA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan ekibi Panathinaikos, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 galibiyet silme cezası aldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, finansal fair play yükümlülüklerini yerine getiremeyen Panathinaikos'un 2022-2023 sezonunda iki galibiyetinin silineceği belirtildi.

Play-off dışında kalmışlardı

Normal sezonun sona ermesiyle uygulanacak kararın, rakip takımları, oyuncu ve takım istatistiklerini etkilemeyeceği ifade edildi.

Ligde sezonun son maçına çıkacak Panathinaikos, 11 galibiyet ve 22 mağlubiyetle play-off'un dışında kalmıştı.