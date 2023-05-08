Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı yenerek seriyi eşitledi
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Amerikan Ligi NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi.

Batı Konferansı yarı final serisinde Phoenix Suns, yıldız oyuncuları Kevin Durant ile Devin Booker'ın skorer oyunlarının yardımıyla Denver Nuggets'ı 5 sayı farkla 129-124 yenerek dördüncü maçta ikinci galibiyetine ulaştı.

Phoenix Suns yıldızlarıyla kazandı

Suns'ta Booker 36 sayı, 12 asist ve 6 ribaunt, Kevin Durant 36 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Landry Shamet 19 sayı, Deandre Ayton 8'er sayı ve ribauntla galibiyette etkili oldu.

Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı yenerek seriyi eşitledi

Nikola Jokic, 53 sayı atmasına rağmen Denver Nuggets kazanamadı

Nuggets'ta all-star Nikola Jokic'in 53 sayı ve 11 asistlik üstün performansı, galibiyet için yetmedi. Kariyerinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Sırp basketbolcu, NBA'de bir play-off maçında 50 sayı ve 10 asist barajını aşan ilk pivot oldu.

Jamal Murray 28 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Michael Porter 11 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 11 sayı ve 6 ribaunt üretti.

Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı yenerek seriyi eşitledi

Uzatmaya giden maçta galip gelen Philadelphia 76'ers

Doğu Konferansı yarı finalinde, normal süresi 107-107 sona eren mücadelede Philadelphia 76'ers, ağırladığı Boston Celtics'i uzatma sonunda 116-115 yendi ve seride 2-2 eşitliği yakaladı.

Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı yenerek seriyi eşitledi

James Harden en skorer oyuncu oldu

Sixers'ta mücadeleyi 42 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve 4 top çalmayla tamamlayan all-star James Harden, attığı son saniye basketleriyle maçın uzatmaya gitmesinde ve kazanılmasında kritik rol oynadı.

Joel Embiid 34 sayı ve 13 ribaunt, Tyrese Maxey 14 sayı ve 8 ribauntla skora katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 18 ribaunt ve 6 asist, Jaylen Brown 23 sayı ve 5 asist, Marcus Smart 21 sayı ve 7 asist, Malcolm Brogdon 19 sayı ve 8 ribaunt, Derrick White 12 sayı, Al Horford 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla oynadı.

Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı yenerek seriyi eşitledi