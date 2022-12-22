Phoenix Suns'ın satışında rekor anlaşma

NBA ekiplerinden Phoenix Suns'ı satın almak isteyen Math Ishbia, kulübün mevcut sahibi Robert Sarver'la 4 milyar dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

Phoenix Suns'ın yaklaşık 3 aydır devam eden satış sürecinde sona gelindi.

Takımın mevcut sahibi Robert Sarver ve ABD'li iş insanı Mat Ishbia yaptıkları ortak açıklamada, Phoenix Suns ve Phoenix Mercury'nin satışı için 4 milyar dolar karşılığında anlaşma sağladıklarını duyurdu.

İlerleyen günlerde resmiyet kazanacak

ESPN'de yer alan haberde, satışın ilerleyen günlerde resmiyet kazanacağı ve onay için NBA yönetim kurulunun onayı gerektiği ifade edilirken bu süreçte satışla ilgili sorun çıkmayacağı belirtildi.

Math Ishbia'nın kardeşi Justin Ishbia'nın da kulübe yatırım yapacağı ve başkan yardımcsı olarak görev alacağı ifade edildi.

"Suns ve Mercury'nin yeni başkanı olacağım için çok heyecanlıyım"

Mat Ishiba açıklamasında, "Suns ve Mercury'nin yeni başkanı olacağım için çok heyecanlıyım. Her iki takım da inanılmaz derecek dinamik bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum ve birkaç aydır bunu deneyimleme fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

NBA rekoru kırılıcak

Mat Ishbia'nın takımı satın almasının ardından bu devir, NBA tarihinin en büyük satışı olacak. Joe Tsai, 2019'da Brooklyn Nets'i 2.35 milyar dolara satın almış ve rekorun yeni sahibi olmuştu.

Bu satıştan önce Tilman Fertitta, 2017'de Houston Rockerts'ı 2.2 milyar dolara, Steve Ballmer ise 2014'te Los Angeles Clippers'ı 2 milyar dolara satın almıştı.

Takımın şu anki sahibi Robert Sarver, 401 milyon dolar karşılığında Phoenix Suns'ın sahibi olmuştu.