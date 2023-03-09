Pota derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray karşısında 80-62 galip geldi.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan 80-62'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

İlk çeyreği Fenerbahçe önde geçti

Konuk takım Fenerbahçe, müsabakaya Merve, Olcay, Meesseman ve Mackenzie'nin basketleriyle 8-0'lık seriyle başladı. İlk 2,5 dakikada skor üretemeyen sarı-kırmızılılar ise Işıl, Nacickaite ve McCovan'ın elinden gelen basketlerle 5. dakikada farkı 2 sayıya (8-10) indirdi.

Galatasaray, karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada çeyreğin bitimine 26 saniye kala 24-23 öne geçti. Ancak bitime 3 saniye kala Şerife Alperi ile pota altından basket bulan Fenerbahçe, çeyreği 25-24 önde kapattı.

Soyunma odasına sarı-lacivertliler galip girdi

İkinci periyoda da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 36-31 üstün geçti. Dengeli geçen müsabakanın devre arasına da konuk ekip 40-36 önde girdi.

Fenerbahçe farkı açtı ve maçı kazandı

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde net bir üstünlük kuran taraf olmadı. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 25. dakikasını Fenerbahçe 47-45 önde geçti. Sonrasında oyun üstünlüğünü de alan sarı-lacivertliler, 3. çeyreği 10 sayı farkla 61-51 önde bitirdi.

Maçın 39. dakikasında farkı 19 sayıya (59-78) kadar çıkaran Fenerbahçe, parkeden de 80-62 galip ayrıldı.

Şerife maçın en skoreri oldu

Müsabakaya yedekten dahil olan Şerife Alperi Onar, 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Sarı-lacivertlilerde Mackenzie ise 20 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol aldı.

Galatasaray'da Nacickaite'nin 18 sayı, Stevens'ın 16 sayı ve McCovan'ın 14 sayı, 12 ribaundluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Fenerbahçe galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Sarı-lacivertliler, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Fenerbahçe, derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 18'e yükseltti.

Ligdeki 9 maçlık galibiyet serisi hafta başında sona eren sarı-kırmızılılar ise üst üste 2. karşılaşmayı kaybetti. Galatasaray, 21. hafta sonunda 5. kez mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı da 80-72 kazanan Fenerbahçe, ikili averajda rakibine üstünlük kurdu.