Potanın Perileri, Slovenya'yı mağlup etti

Potanın Perileri, Slovenya'yı mağlup etti

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Kadın Milli Takımımız, Slovenya’yı 80-74'lük skorla mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'yı 80-74 yendi.

6 sayı farkla galip geldik

Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine oranla savunmada ve hücumda kontrollü oynayan ay-yıldızlı ekip, bu çeyreği 26-18 önde kapattı. Karşılıklı atılan sayılarla geçilen ikinci periyotta milliler, ilk periyottaki üstünlüğünü koruyarak devreye 43-37 üstün gitti.

Üçüncü ve son periyotta rakibinin öne geçmesine fırsat vermeyen ay-yıldızlı ekip, salondan 80-74 galip ayrıldı.

Mc Cowan en skorer ismimiz oldu

A Kadın Milli Takımımızda Teaira Zyaire Mc Cowan 26, Şerife Alperi Onar 16 ve Tilbe Şenyürek 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Slovenya’da ise Zala Friskovec 27 sayıyla oynadı.

Kalan iki maçımızı deplasmanda oynayacağız

Millilerimiz D Grubu'ndaki 5. maçında 9 Şubat 2023 Perşembe günü Polonya ve 6. maçında da 12 Şubat 2023 Pazar günü Arnavutluk ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılarımız her iki müsabakayı da deplasmanda oynayacak.