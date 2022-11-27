Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
314.556
-0.05%
BTXN Coin
5.87
1.90%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Potanın Perileri, Slovenya'yı mağlup etti

    FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Kadın Milli Takımımız, Slovenya’yı 80-74'lük skorla mağlup etti.
    • 27.11.2022 - 20:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Potanın Perileri, Slovenya'yı mağlup etti

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'yı 80-74 yendi.

    6 sayı farkla galip geldik

    Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine oranla savunmada ve hücumda kontrollü oynayan ay-yıldızlı ekip, bu çeyreği 26-18 önde kapattı. Karşılıklı atılan sayılarla geçilen ikinci periyotta milliler, ilk periyottaki üstünlüğünü koruyarak devreye 43-37 üstün gitti.

    Üçüncü ve son periyotta rakibinin öne geçmesine fırsat vermeyen ay-yıldızlı ekip, salondan 80-74 galip ayrıldı.

    Potanın Perileri, Slovenya yı mağlup etti #1

    Mc Cowan en skorer ismimiz oldu

    A Kadın Milli Takımımızda Teaira Zyaire Mc Cowan 26, Şerife Alperi Onar 16 ve Tilbe Şenyürek 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Slovenya’da ise Zala Friskovec 27 sayıyla oynadı.

    Kalan iki maçımızı deplasmanda oynayacağız

    Millilerimiz D Grubu'ndaki 5. maçında 9 Şubat 2023 Perşembe günü Polonya ve 6. maçında da 12 Şubat 2023 Pazar günü Arnavutluk ile karşılaşacak.

    Ay-yıldızlılarımız her iki müsabakayı da deplasmanda oynayacak.

    Potanın Perileri, Slovenya yı mağlup etti #2

    Potanın Perileri, Slovenya yı mağlup etti #3

    Potanın Perileri, Slovenya yı mağlup etti #4

    Potanın Perileri, Slovenya yı mağlup etti #5

    Potanın Perileri, Slovenya yı mağlup etti #6


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
    Gündem

    'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

    Adana'da trafik kazasında ölen ağabeyinin elini bırakmadı
    İç Haber

    Adana'da trafik kazasında ölen ağabeyinin elini bırakmadı

    Görüş Bildir