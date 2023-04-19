Ratiopharm Ulm'u mağlup eden temsilcimiz Türk Telekom yarı finalde Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek yarı finale yükseldi.

EuroCup’ta çeyrek final mücadelesinde Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda Ratiopharm Ulm ile karşılaştı.

Temsilcimiz Türk Telekom mücadeleden 86-76 galip ayrılarak tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

İlk yarıyı geride bitirdik

Maça hızlı başlayarak Yago’nun üçlükleriyle farkı açan Ulm karşısında ilk periyodun skoru 14-22 temsilcimizin aleyhine tabelaya yansıdı. İkinci çeyrekte ağırlığını koyan Holdyn Grant’in büyük katkısıyla Türk Telekom farkı 3’e kadar indirdi ve takımlar soyunma odasına Alman ekibinin 37-34 üstünlüğüyle girdi.

Türk Telekom, yarı finale yükseldi

Üçüncü çeyrekte Bruno Caboclo’nun etkili oyunuyla Ulm farkı yeniden yükseltti, son bölüme 50-57 ile geçildi. Dördüncü periyotta kritik hücumlarda eli titremeyen Erdem Can’ın öğrencileri, savunmadaki etkili performansın da yardımıyla bitime 5 dakika kala karşılaşmada ilk kez öne geçti.

Ankara Arena seyircisinin desteğiyle üstünlüğü elden bırakmayan temsilcimiz salondan 86-76 galip ayrılarak EuroCup'ta yarı final biletini aldı.

5 oyuncusunun çift haneleri gördüğü Türk Telekom'da ABD'li gard Holdyn Grant 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

EuroCup’ta şampiyon olan takım EuroLeague'e katılacak

Türk Telekom yarı finalde SC Prometey-Promitheas karşılaşmasının kazananıyla oynayacak. EuroCup’ı şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon EuroLeague’e katılmaya hak kazanacak.