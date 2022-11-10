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    Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Maçın detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..
    • 10.11.2022 - 09:48
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    Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'e konuk olacak.

    Zorlu maç öncesi temsilcimiz EuroLeague'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 15. sırada yer alıyor. Real Madrid ise oynadığı 6 maçın 3'ünü kazanıp 3'ünü kaybederek 11. sırada yer aldı.

    Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımda maçı mutlaka kazanmak istiyor. Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman?

    Real Madrid - Anadolu Efes EuroLeague maçı 10 Kasım Perşembe (bugün) günü saat 21.45'te başlayacak. Wizink Spor Salonu'nda oynanacak zorlu maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.


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