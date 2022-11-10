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Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Maçın detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..