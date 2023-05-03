Real Madrid, deplasmanda Partizan'ı mağlup etti
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Euroleague play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 82-80 mağlup etti.

Serideki ilk galibiyet

Real Madri bu sonuçla serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

Partizan, Stark Arena'da oynanan çeyrek final serisi üçüncü maçında Real Madrid'i ağırladı.

Real Madrid, deplasmanda Partizan'ı mağlup etti

Real Madrid'de Final Four umudu sürüyor

Evinde kaybettiği iki maçın ardından saha avantajını kaybeden Real Madrid, deplasmanda 82-80 galip gelerek seriyi 2-1'e getirdi ve Final Four umudunu sürdürdü.

Gecenin diğer maçında ise Fransa ekibi Monaco, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 83-78 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

İki eşleşmede de serinin 4. maçları, 4 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Serilerinde üç galibiyete ulaşacak takımların katılacağı Euroleague Final Four, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

Real Madrid, deplasmanda Partizan'ı mağlup etti