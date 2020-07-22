Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen Ronald Jordan Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosuna yeni bir isim kattı.

Resmi site üzerinden Ronald Junter ile anlaşmaya varıldığını açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, şu ifadelere yer verdi:

''Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı şutör guard Ronald Jordan Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

24 Ekim 1993 Ohio doğumlu RJ Hunter, 196 cm boyunda.

Basketbol kariyerine Indianapolis'te bulunan Pike High School'da başlayan Hunter, kolej tercihini babası Ron Hunter'ın başantrenörlüğünü yaptığı Georgia State Üniversitesi'nden yana kullandı. Daha ilk sezonunda Georgia State'in en önemli oyuncularından biri haline geldi ve sezonu 17 sayı, 5 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Aynı sezon kendi konferansında Yılın Çaylağı seçildi.''